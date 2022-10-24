Суспільство

Переважна більшість українців проти переговорів з Росією

24 Жовтня 2022 12:33
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опрос

За результатами опитування, 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів.

Це випливає з результатів опитування КМІС, проведеного 21-23 жовтня.

За даними опитування, 71% респондентів повністю згодні, що Україна має чинити збройний опір попри масовані обстріли українських міст та руйнування інфраструктури. Ще 15% також скоріше погоджуються з цим. Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки РФ.

Згідно з результатами опитування, такої думки дотримуються навіть на сході України, зокрема жителі Харківської та Донецької областей, які зазнають постійних ракетних та артилерійських обстрілів.

Серед російськомовних респондентів також переважна більшість (66%) вважають, що потрібно чинити збройний опір. Близько 29% російськомовних респондентів виступили за початок переговорів, навіть якщо доведеться йти на поступки.


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