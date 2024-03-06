Політика

Перемога Трампа принесе хаос, розкол і темряву, – Байден

6 Березня 2024 08:18
читать на русском →
сша, вибори
Президент США Джо Байден / Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден виступив з різкою критикою Дональда Трампа після того, як обидва політики здобули впевнені перемоги на праймеріз та кокусах “супервівторка” і практично гарантували собі участь у листопадових виборах. Заяву господаря Білого дому цитує The Guardian.

Байден вважає, що результати голосувань у вівторок “лишають Америку з чітким вибором: чи ми будемо рухатися вперед чи дозволимо Трампу потягнути нас назад у хаос, розбіжності та темряву, які супроводжували його перебування на посаді президента”.

“Якщо Трамп повернеться в Білий дім, весь прогрес опиниться під загрозою. Його мотивація – власна образа та бажання помсти, а не інтереси американського народу. Він хоче знищити демократію, викорчувати фундаментальні свободи і зрізати податки для найбагатших на мільярди доларів. Він зробить чи скаже що завгодно, аби опинитися при владі”, – наполягає Байден.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2024 09:32

Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через вдову Навального, – WP
6 Березня 2024 09:54

The Times: Російські війська продають українських полонених чеченцям
6 Березня 2024 08:56

Під Курськом атакована нафтобаза, горить резервуар з паливом
6 Березня 2024 07:44

Медведчук намагається повернути собі громадянство, мандат і гроші
6 Березня 2024 07:31

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 42 “шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки