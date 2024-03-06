Перемога Трампа принесе хаос, розкол і темряву, – Байден

Президент США Джо Байден виступив з різкою критикою Дональда Трампа після того, як обидва політики здобули впевнені перемоги на праймеріз та кокусах “супервівторка” і практично гарантували собі участь у листопадових виборах. Заяву господаря Білого дому цитує The Guardian.

Байден вважає, що результати голосувань у вівторок “лишають Америку з чітким вибором: чи ми будемо рухатися вперед чи дозволимо Трампу потягнути нас назад у хаос, розбіжності та темряву, які супроводжували його перебування на посаді президента”.

“Якщо Трамп повернеться в Білий дім, весь прогрес опиниться під загрозою. Його мотивація – власна образа та бажання помсти, а не інтереси американського народу. Він хоче знищити демократію, викорчувати фундаментальні свободи і зрізати податки для найбагатших на мільярди доларів. Він зробить чи скаже що завгодно, аби опинитися при владі”, – наполягає Байден.