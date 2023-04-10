Політика

Пентагон перевіряє справжність опублікованих секретних документів

10 Квітня 2023 07:43
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розвідка

Міністерство оборони США, як і раніше, перевіряє справжність опублікованих в інтернеті секретних військових документів і намагається оцінити, як масштабний витік може вплинути на національну безпеку.

“Міністерство оборони продовжує вивчати і перевіряти справжність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, мабуть, містять секретні та особливо секретні відомості”, – йдеться у заяві заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

За її словами, розслідуванням гаданого витоку займається Міністерство юстиції США.

“Була організована міжвідомча робота, спрямована на оцінку впливу, який ці сфотографовані документи можуть вплинути на національну безпеку США, а також на наших союзників та партнерів”, – сказала Сінгх.

Раніше анонімні представники Пентагону припускали, що документи, що з’явилися в мережі, що стосуються війни в Україні, а також Близького Сходу і Китаю, можуть бути справжніми.


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