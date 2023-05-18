Економіка

Пентагон переоцінив мінімум на $3 млрд вартість наданої Україні військово допомоги

18 Травня 2023 21:11
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сша, допомога

Пентагон переоцінив американське обладнання, відправлене Україні, приблизно на 3 млрд. доларів.

Про це заявив представник Міноборони, повідомляє Reuters.

Це помилка, яка відкриває можливість відправлення до Києва більшої кількості зброї, пише видання.

Помилка була результатом присвоєння вищої, ніж гарантована, вартості озброєнь, які були вилучені із запасів США і потім відправлені в Україну, заявили в четвер два високопосадовці міністерства оборони.

“Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні”, – сказав Рейтер один із високопосадовців міністерства оборони.

Джерела повідомили, що у четвер Конгресу буде повідомлено про коригування бухгалтерського обліку.


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