Соціальна реклама

Фронт не закінчується там, де стихають постріли. Далі починається інший бій — за здоров’я поранених, за підтримку родин, за повернення ветеранів до життя. У 12-ій бригаді «Азов» цим займається Служба супроводу.

Служба супроводу: чому це не опіка, а партнерство

Офіційна назва — Служба супроводу «Азову», але по суті це патронатна служба. Її створили у вересні 2024 року на вимогу Положення МВС про служби супроводу військових. Перша й найбільш успішна громадська організація такого типу в Нацгвардії України.

У команді 12-ї бригади «Азов» підкреслюють: головний учасник процесу — боєць. Тому й сама назва «супровід» обрана свідомо: йдеться не про опіку, а про партнерство і допомогу на індивідуальному шляху лікування, реабілітації й ресоціалізації.

Чим займається патронатна служба?

Підрозділ входить до медичної структури бригади «Азов» і виконує одразу кілька напрямів роботи:

підтримка поранених бійців під час лікування, реабілітації та протезування;

медична допомога чинним військовим, включно з психотерапевтичною підтримкою;

допомога звільненим із полону, їхня адаптація та реадаптація;

робота з ветеранами (перекваліфікація, працевлаштування, адаптивний спорт);

підтримка родин військовослужбовців — дружин, дітей і батьків, яким необхідна психологічна та/або освітня допомога.

Комплексний підхід створює безперервний шлях від шпиталю до повернення у стрій чи до спокійного життя вдома. Патронатна служба обов’язки виконує відповідально і своєчасно — береже кожну хвилину і людину.

Хто може звернутися?

Центр допомоги створена для тих, хто не повинен залишатися сам, саме для:

воїнів, які зараз на передовій й потребують медичної або психологічної підтримки;

поранених, що йдуть шляхом лікування та відновлення;

родин, які чекають своїх близьких і теж потребують турботи;

ветеранів, котрим важливо мати поруч команду, що допоможе знайти роботу, перекваліфікуватися чи повернутися у спортивне та громадське життя.

Що стоїть за мінімальними втратами «Азову»

«Азов» відомий як підрозділ, що перемагає з мінімальними втратами. Та за цим стоїть ціла система підтримки, у центрі якої — Азов.Супровід. Допомагає зберігати людей, повертає їх до життя й дає родинам відчуття, що вони не лишилися сам на сам зі своїми труднощами.

В «Азов.Супровід» наголошують: процес зосереджений на самому бійці. Завдання організації не опікуватися ним, а забезпечити супровід і підтримку на шляху лікування та реабілітації.

Більше інформації про роботу патронатної служби можна знайти на офіційному ресурсі azov.care, де публікуються історії, приклади підтримки та форми для звернення. Якщо ви чи ваші рідні потребують допомоги — варто почати саме звідти.