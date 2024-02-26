Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини сьогодні, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Index.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Утримавшихся не було.

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

“Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО”, – написав він.

За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.