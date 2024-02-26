Політика

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

26 Лютого 2024 18:00
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нато, швеція
Прапор Швеції / Фото: pixabay

Парламент Угорщини сьогодні, 26 лютого, ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Index.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Утримавшихся не було.

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

Генсек привітав голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

“Тепер, коли всі союзники схвалили це рішення, Швеція стане 32-м союзником НАТО”, – написав він.

За його словами, членство Швеції зробить їх усіх сильнішими і безпечнішими.


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