Панама звернулася до ООН через погрози Трампа забрати Панамський канал

Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба надіслав генсеку організації Антоніу Гуттерішу листа, в якому звернув увагу на висловлювання президента США Дональда Трампа про плани повернути контроль над Панамським каналом.

Про це повідомляє Reuters.

У листі Альба зазначив, що відповідно до статуту ООН країни “повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави”.

Лист було поширено серед 15 членів Ради безпеки ООН.

Наприкінці грудня Трамп заявив, що США можуть відновити контроль над Панамським каналом, який Сполучені Штати 1999 року передали Панамі. За словами президента США, Панама встановила надмірно високі тарифи за користування каналом, а Китай здійснює свій вплив на режим його роботи. Трамп пообіцяв, що не дозволить, щоб канал потрапив у “чужі руки”.