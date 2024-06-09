Орбан: Ми будемо інтерпретувати результати цих виборів як висловлення думки європейців про війну

Виборці почали голосувати в Угорщині рано вранці в неділю, щоб обрати своїх представників до Європейського парламенту на виборах Ці вибори багато хто розглядає як референдум щодо популярності прем’єр-міністра Віктора Орбана, пише Associated Press.

Голосування відбувається на тлі побоювань, що праві популісти, такі як Орбан, можуть отримати значну перемогу, що може підірвати здатність найбільшого торговельного блоку світу приймати рішення на тлі війни в Україні та зростання антимігрантських настроїв.

Орбан висловив сподівання, що партії по всій Європі, які виступають проти надання військової підтримки Україні, отримають більшість у законодавчому органі ЄС.

Угорщина має перебрати на себе піврічне головування в ЄС на ротаційній основі в липні.

П’ятиразовий прем’єр-міністр проголосував близько 9 ранку за місцевим часом у столиці Будапешті, заявивши журналістам, що результати виборів вирішать, чи поглине Європу війна Росії в Україні.

“Сьогодні ми повинні виграти ці вибори в Європі. Це перші європейські вибори в моєму житті, де я бачу, що є тема, яка проходить через майже всі країни-члени”, – сказав він, маючи на увазі роль, яку країни ЄС відіграють відтоді, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

“Ми будемо інтерпретувати результати сьогоднішніх виборів як висловлення думки європейців про війну і мир”.

Очікується, що правляча партія Орбана “Фідес” отримає велику кількість голосів після того, як активно проводила передвиборчу кампанію, використовуючи побоювання, що війна в сусідній Україні може перерости у війну, яка безпосередньо торкнеться Угорщини.

Він звинуватив ” провоєнних” політиків у Вашингтоні та Брюсселі у посиленні напруженості у відносинах з Росією і представив свою відмову надати Києву військову допомогу та іншу підтримку як унікальну в Європі “миротворчу” позицію.

Антал Замбо, 75-річний пенсіонер з Будапешта, який проголосував у неділю вранці, сказав, що підтримує Орбана і Фідес, оскільки вірить, що вони забезпечать “більш мирне життя”.

“Всі виграють, якщо в їхньому оточенні панує мир, так само як і на світовій арені”, – сказав він.

Хоча “Фідес” домінує в угорській політиці з 2010 року, багато хто глибоко незадоволений тим, що відбувається в країні, після економічних труднощів і скандалу, який потряс партію, що пишається захистом сімейних цінностей і християнського консерватизму. Дехто вважає, що це може підштовхнути виборців підтримати одного з найсильніших суперників Орбана, з яким він коли-небудь стикався, Петера Мадяра.

Мадяр вийшов з партії Орбана в лютому і за кілька місяців створив найсильнішу опозиційну партію в Угорщині. Він сподівається використати хороший результат на недільних виборах, щоб просунути себе і свій рух, щоб кинути виклик прем’єр-міністру і перемогти його на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

Заява 43-річного адвоката про широкомасштабну корупцію в уряді Орбана та його політику, що розпалює глибокі соціальні розбіжності, знайшла відгук у багатьох угорців, які прагнуть змін. У суботу він мобілізував десятки тисяч демонстрантів у Будапешті з останнім закликом підтримати його партію “Повага і свобода” (TISZA).

Віддаючи свій голос у Будапешті в неділю, Мадяр сказав, що угорські виборці “надішлють потужний сигнал Віктору Орбану”.

“Вони ситі по горло корупцією, брехнею і пропагандою”, – сказав Мадяр.

Один з прихильників TISZA, 71-річний Дьюла Немет, сказав після голосування, що правління Орбана за останні 14 років “не тільки довело, що вони некомпетентні, але й повністю розділило країну”.

“Угорщина була витіснена на узбіччя Європи. Ми стали повністю ізольованими, – сказав він. “Це не може тривати далі. Нам безумовно потрібні позитивні зміни, інтеграція з Європою та між угорським народом”.