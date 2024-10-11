Суспільство

Опубліковані супутникові знімки наслідків удару по складу дронів Shahed в РФ
11 Жовтня 2024 15:42
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війна, росія
Наслідки удару по складу дронів Shahed в РФ / Planet Labs “Схем”

На знімках з супутника Planet Labs за 11 жовтня, які є у розпорядженні “Схем” (Радіо Свобода), можна побчаити наслідки атаки українських безпілотників по складам неподалік міста Єйськ у Краснодарському краї РФ.

Супутник зафіксував пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

9 жовня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України. Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів “Шахед”.

9 жовтня російські ЗМІ повідомили про вибухи в Октябрському районі під Єйськом після атаки БПЛА. Згодом в мережі з’явилися відео вибухів та пожежі. Представники місцевої влади не коментували наслідки удару, але заявили, що “атаку безпілотників було успішно відбито”.


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