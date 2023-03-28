Техно

Операційний директор Apple продав акції компанії на $30 млн

28 Березня 2023 14:14
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Apple

Головний операційний директор Apple Inc. Джефф Вільямс 22 березня продав акції компанії на $30 млн після стрибка котирувань на 22% з початку року, йдеться в документах компанії, спрямованих Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Вільямс продав 187730 акцій Apple за середньою ціною $159,6 за акцію.

Йдеться про бонусні акції, які надаються топ-менеджерам компанії за досягнення певних результатів і можуть бути продані лише через якийсь час. Можливість продати акції з’явилася у Вільямса ще в жовтні минулого року, коли папери торгувалися в районі $138 за акцію, зазначає MarketWatch.

“Можна припустити, що раніше він вважав акції недооціненими, – написав глава відділу досліджень у VerityData Бен Сільверман. – Він почекав час, що було дуже розумно, а зараз ми можемо зробити висновок про те, який рівень котирувань він вважає комфортним”.

Вільямсу все ще належать акції Apple на суму близько $80 млн. за поточними цінами.

З початку року капіталізація Apple підскочила приблизно на 22%, до $2,54 трлн, тоді як індекс S&P 500 за цей період додав 3,6%.


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