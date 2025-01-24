OpenAI представила Operator – АІ-помічника для веб-серфінгу

OpenAI почала тестування нового інструменту Operator, здатного самостійно працювати у веб-браузері.

Як повідомляється у блозі компанії, програма використовує технологію Computer-Using Agent (CUA), навчену взаємодіяти з графічним інтерфейсом – кнопками, меню і текстовими полями.

OpenAI попереджає, що Operator перебуває на ранній стадії розробки і має обмеження. Для складних завдань користувачам рекомендується давати більш детальні інструкції.

За даними The Verge, якщо Operator застрягне на якомусь етапі, управління автоматично передається користувачеві. Те саме відбувається під час запиту конфіденційної інформації, включно з даними для входу. Система також запрограмована відхиляти шкідливі запити і блокувати заборонений контент.

Operator поповнив зростаючий список АІ-агентів, здатних працювати в браузері або операційній системі. Першою таку можливість представила Anthropic у жовтні з моделлю Claude 3.5 Sonnet, а нещодавно Google випустила Gemini 2.0 і Project Mariner.