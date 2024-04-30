Онлайн-реклама в Україні — ми запитали Кадам

Кадам — це новітня рекламна мережа, що працює з різними форматами цифрової реклами. Починаючи з 2012 року компанія займалась нативною рекламою та згодом розширила діапазон своїх послуг. Бренд Кадам добре відомий серед маркетологів, а відгуки користувачів сервісу Кадам свідчать про професіоналізм команди на всіх етапах надання послуг з реклами.

Скільки працює сервіс Кадам 10 років Офіційний сайт kadam.network Рекламні послуги Нативна реклама, smart pops, push-сповіщення, in-app push, банерна реклама та ін. Робота у нішах Нутра, гемблінг, криптовалюта, дейтінг, беттінг та ін. Юрисдикція Кіпр, Латвія Валюти для оплати послуг USD, USDT Служба підтримки Чат на сайті, email/скайп ([email protected]), месенджери

Штат компанії Kadam налічує понад 200 співробітників із семи країн, а сам бренд позиціонує себе як найбільш успішний варіант партнерського маркетингу на ринку Європи. Сучасні технології, які застосовує Кадам, автоматизація та єдине середовище для вашої онлайн-реклами гарантують вашому проєкту успіх!

Приклади успішних кейсів від Кадам

За роки роботи компанія заробила собі відмінну репутацію. Будь-які прояви скаму — виключені. Послугами рекламного сервісу Кадам активно користуються рекламодавці та арбітражники.

До прикладу, сервіс мав кейс по запуску реклами в ніші iGaming (ГЕО Бразилія). Витрати проєкту склали понад $3000, а профіт — майже $6000. ROI становив 85%. Також компанія працювала над запуском беттінг-реклами (ГЕО Україна). Витрати кампанії склали майже $2900, а профіт — $22 000 (ROI 675%). До речі, беттінг та гемблінг є найбільш бажаними нішами для запуску реклами в Україні. Насамперед це пов’язано із легалізацією індустрії. Ще один приклад — реклама у ніші знайомств для дорослих (ГЕО Німеччина). На проєкт було витрачено ~ $2000, а чистий ROI становив 65% (прибуток — $3217).

Запуск реклами в Кадам та відгуки користувачів сервісу

Щоб успішно створити рекламну кампанію за допомогою спеціалістів із Кадам, потрібно виконати наступні дії:

Перейдіть на офіційний сайт компанії. Натисніть червону кнопку «Реєстрація». Заповніть реєстраційну форму. Перейдіть у розділ «Створити кампанію». Налаштуйте таргетинг та пропишіть бюджет кампанії. Поповніть баланс для просування вашого проєкту спеціалістами.

Ви маєте змогу переглядати детальну статистику по своїй кампанії. Аналіз включає кількість показів оголошень, регіони, параметри цільової аудиторії, дохід та інші показники. Зручний інтерфейс платформи дозволяє швидко знайти потрібні вам дані.

Користувачі сервісу цінують націленість на результат та професіоналізм команди Кадам. Нижче наведені деякі відгуки клієнтів компанії.

«Один із найстабільніших сервісів на ринку. Багато трафіку. Працюємо далі».

«У Кадам купував трафік кілька разів, в принципі все ок, навіть без блека вийшов у невеликий плюс, приємний інтуїтивний інтерфейс».

«Гарна тизерка з якісним трафіком, рекламні кампанії розганяються швидше, ніж в інших, купа налаштувань».

Чому користувачі обирають саме Kadam

Сервіс Кадам працює з різними форматами реклами та має гнучку систему управління оголошеннями. Покази онлайн-реклами здійснюються на тисячах вебпорталів та у мобільних додатках користувачів. Кількість показів обмежується лише бюджетом та цілями замовника. Серед головних переваг рекламного сервісу Kadam:

актуальні формати реклами: smart pops, push-сповіщення, in-app push, нативна реклама та ін.;

детальна аналітика та управління: статистика кампанії, вбудований трекер конверсій, можливість делегування проєкту персональному менеджеру;

широкі параметри таргетингу: вибір конкретної платформи, юрисдикції, країни та операторів;

служба підтримки користувачів: оператори працюють з 07:00 до 20:00 (UTC) у будні та з 08:00 до 20:00 (UTC) у вихідні.

Середній час модерації рекламних оголошень спеціалістами складає 30 хвилин. Розгорнуту консультацію щодо особливостей рекламної кампанії надасть персональний менеджер Кадам після реєстрації.

Рекламодавці з різних країн вже не один рік впевнено обирають послуги платформи Кадам. Просування рекламних проєктів за допомогою даного сервісу дозволяє розраховувати на швидкий та якісний результат кампанії. Головними складовими успіху Kadam є робота з різними форматами реклами та великими обсягами трафіку.

Джерело: https://affhub.media/obzor-kadam-analiz-reklamnoj-seti-s-ogromnym-obemom-traffika/