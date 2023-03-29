Ольга Харлан не братиме участі в Олімпіаді

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розкритикувала рекомендацію виконкому МОК дати можливість російським атлетам виступати на міжнародних змаганнях в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) раніше ухвалила рішення про допуск російських спортсменів.

“Бути вимушеною виступати проти росіян – це немислимо, нечесно. Наша федерація ухвалила таке рішення. Для мене це означає, що я пропущу останню кваліфікацію на Олімпійські ігри, в якій могла б взяти участь”, – заявила 32-річна олімпійська чемпіонка 2008 року інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.