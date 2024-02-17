Олещук показав на карті місця падіння російських літаків

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук вказав на карті місця падіння російських літаків, які вранці 17 лютого знищили Сили оборони ЗСУ.

«На Расии, як завжди, «потєрь нєт». Нагадаю, що Су-35С – одномісний літак, Су-34 – двомісні. За радіоперехопленням, одного пілота знайшли, інших – «іщут»! Щось тут не сходиться, чи не так? Є така міжнародна супутникова пошуково-рятувальна система – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При аваріях, вона сповіщає про місцеперебування персональних радіобуїв пілотів. Як бачимо, система робоча! На фото – спрацювало аж чотири Cospas-Sarsat (точки на карті) – шукайте «братьев» у цих районах! Не дякуйте!» – наголосив Олещук.

Уранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил знищили на Східному напрямку одразу три російських винищувачі, розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, «винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ».