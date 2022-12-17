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Окупанти знову розстріляли колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці

17 Грудня 2022 12:50
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обстріли, Запорізька область

Російські окупанти продовжують шокувати світ своєю жорстокістю. Ворог розстріляв колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці, що в Запорізькій області.

У мережі опублікували відео з місця інциденту. Наразі невідомо, коли точно це сталося. Водночас 17 грудня повідомляють, що – цього тижня, повідомляє “Ріа-Мелітополь“.

“Нині виїхати з окупації стає дедалі складніше. Адже так звана “дорога життя” вкотре перетворилася на болото”, – мовиться у повідомленні.

Колону авто росіяни обстріляли з мінометрів. На щастя, водій та пасажир – живі. Їх врятувало диво. У мережі розповіли, що один з чоловіків вистрибнув з автомобіля, рятуючись від ворожого вогню.


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