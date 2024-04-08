Суспільство

Окупанти змушують інвалідів на ТОТ працювати понаднормово

8 Квітня 2024 08:38
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окупація
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти примушують людей з обмеженими фізичними можливостями працювати понаднормово на ТОТ України. 

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупанти систематично примушують людей з обмеженими можливостями працювати понаднормово, ігноруючи їхню гідність та права.

Крім того, у ЦНС додають, що окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться.

Центр нацспротиву наголошує, що дії, які здійснюють окупанти на незаконно захоплених територіях, не лише порушують основні права людей з інвалідністю, а й перевершують усі межі гуманності та моралі, що загрожує фізичному та психічному здоров’ю цих осіб.

“Така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства, але окупаційна влада мислить радянськими стандартами”, – підкреслили у ЦНС.


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