Окупанти запустили по території України 60 дронів: 42 було збито силами ППО

Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу у ніч на 22 жовтня, 42 знищили сили ППО.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває”.

Повідомляється, що більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Однак, там є загиблі і постраждалі внаслідок російського удару.

Загалом загарбники запустили 60 дронів з російських міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

“Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, – підсумували у Повітряних силах.