Кримінал

Окупанти запустили по території України 60 дронів: 42 було збито силами ППО
22 Жовтня 2024 09:24
читать на русском →
дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу у ніч на 22 жовтня, 42 знищили сили ППО.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває”.

Повідомляється, що більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Однак, там є загиблі і постраждалі внаслідок російського удару.

Загалом загарбники запустили 60 дронів з російських міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

“Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, – підсумували у Повітряних силах.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Жовтня 2024 13:11

У Казані розпочався саміт БРІКС 
22 Жовтня 2024 12:19

Україна та Франція підписали грантову угоду на 200 млн євро
22 Жовтня 2024 11:59

На Полтавському пункті збору військовозобов’язаних повісився чоловік: розпочались слідчі дії 
22 Жовтня 2024 11:27

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства
22 Жовтня 2024 09:51

СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини: виявили 450 тисяч доларів 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки