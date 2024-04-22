Суспільство

Окупанти вночі запустили 7 Шахедів по території України, Сили оборони збили 5

22 Квітня 2024 08:21
читать на русском →
дрони
Шахед / Getty Images

Армія РФ атакувала територію України 7 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” та 3 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини. Сили оборони знищили 5 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″”.

Повідомляється, що “Шахеди” загарбники запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Усі безпілотники знищили на Одещині.  


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Квітня 2024 08:21

Окупанти вночі запустили 7 Шахедів по території України, Сили оборони збили 5
22 Квітня 2024 08:49

Ворожі дрони влучили у фермерське господарство на Одещині
22 Квітня 2024 07:30

Якщо допомога США прибуде швидко, Силам оборони вдастся призупинити наступ росіян  – ISW
22 Квітня 2024 07:08

Данія надасть Україні всі обіцяні F-16 – посол
21 Квітня 2024 21:15

На околиці Харкова стався вибух, одна людина постраждала
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки