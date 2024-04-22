Окупанти вночі запустили 7 Шахедів по території України, Сили оборони збили 5

Армія РФ атакувала територію України 7 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” та 3 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини. Сили оборони знищили 5 дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
“У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″”.
Повідомляється, що “Шахеди” загарбники запускали з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Усі безпілотники знищили на Одещині.