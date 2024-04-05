Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами 

В ніч на 5 квітня ворог атакував територію України ракетами та Шахедами.

Про пуск “шахедів” повідомили Повітряні сили.

“Група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока)”, – йдеться у повідомленні о 3:26.

Загроза в Одеській області тривала до 4:24.

Сили оборони півдня повідомили, що у Запорізькому районі уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд. Натомість люди не постраждали.

“В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті”, – йдеться у повідомленні.

Уже вранці очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 4 квітня близько 22:00 окупанти влучили в землю біля цивільної станції техобслуговування.

Унаслідок цього пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Проте люди не постраждали.