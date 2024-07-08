Суспільство

Окупанти вночі атакували Харків, є поранені
8 Липня 2024 08:54
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обстріл, харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ворог вночі атакував Основʼянський район Харкова, постраждали дві жінки.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждали дві жінки, обидві госпіталізовані”, – зазначив він.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов пізніше уточнив, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. Пошкоджені авто, господарчі споруди.


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