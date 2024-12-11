Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло подружжя

У селі Біловоди Хотінської громади на Сумщині правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини на згарищі їхнього будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з офіційними даними, авіаудар повністю знищив приватне домоволодіння, залишивши від нього лише згарище. Під час огляду місця події було знайдено тіла загиблих.

“11 грудня 2024 року на території приватного домоволодіння в с. Біловоди Хотінської громади правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. Будинок було зруйновано вщент унаслідок ворожого авіаудару,” — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, вчиненого російськими військовими, який призвів до загибелі мирних мешканців.