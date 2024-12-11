Кримінал

Окупанти вдарили по Сумщині: загинуло подружжя
11 Грудня 2024 15:49
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атаки ворога, суми
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У селі Біловоди Хотінської громади на Сумщині правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини на згарищі їхнього будинку, зруйнованого внаслідок російського авіаудару. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з офіційними даними, авіаудар повністю знищив приватне домоволодіння, залишивши від нього лише згарище. Під час огляду місця події було знайдено тіла загиблих.

“11 грудня 2024 року на території приватного домоволодіння в с. Біловоди Хотінської громади правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. Будинок було зруйновано вщент унаслідок ворожого авіаудару,” — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, вчиненого російськими військовими, який призвів до загибелі мирних мешканців.


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