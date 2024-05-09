Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: є загиблі

9 Травня 2024 08:43
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нікополь, загиблі, обстріли
Ілюстративне фото / Getty Images

Уранці 9 травня окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві людини, ще дві постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог атакував місто артилерією. Унаслідок цього загинули 62-річний чоловік та жінка 65 років. Поранення отримали 39-річний та 67-річний чоловіки.

“Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін”, – йдеться у повідомленні.


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