Окупанти вдарили по Харкову Шахедами: є влучання

Окупанти вночі вдарили по Слобідському районі Харківщини, загалом зафіксували три влучання “Шахедів” поряд з адмінбудівлями.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Телеграм, поліція Харківщини.

“Наслідки влучання БПЛА “Shahed” на території Слобідського району Харкова”.

Внаслідок ворожої атаки на цивільному об’єкті виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Пізніше у поліції уточнили, що ударів безпілотниками окупанти завдали близько 01:10 ночі.

У Слобідському району міста Харкова зафіксували три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

У результаті атаки пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі.