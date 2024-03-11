Суспільство

Окупанти вдарили по Харкову Шахедами: є влучання

11 Березня 2024 09:04
дрони, обстріл, Харківщина
Уламки Шахеда / Харківська обласна прокуратура

Окупанти вночі вдарили по Слобідському районі Харківщини, загалом зафіксували три влучання “Шахедів” поряд з адмінбудівлями.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Телеграм, поліція Харківщини. 

“Наслідки влучання БПЛА “Shahed” на території Слобідського району Харкова”.

Внаслідок ворожої атаки на цивільному об’єкті виникла пожежа, яку приборкали рятувальники.

Пізніше у поліції уточнили, що ударів безпілотниками окупанти завдали близько 01:10 ночі.

У Слобідському району міста Харкова зафіксували три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

У результаті атаки пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі. 


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