Окупанти вдарили по центру Херсона: є поранена

Російські загарбники вранці обстріляли центральний район Херсона, поранення отримала літня жінка, яка знаходилась у своїй квартирі.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram
“Внаслідок обстрілу Центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ поранення отримала жінка 85 років”.
За його словами, у жінки – контузія і вибухова травма. Постраждалій надано медичну допомогу. Вона відмовилась від госпіталізації.
Мрочко додав, що на момент ворожої атаки жінка була у квартирі.