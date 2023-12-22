Окупанти вдарили по центру Херсона: є поранена

Російські загарбники вранці обстріляли центральний район Херсона, поранення отримала літня жінка, яка знаходилась у своїй квартирі.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

“Внаслідок обстрілу Центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ поранення отримала жінка 85 років”.

За його словами, у жінки – контузія і вибухова травма. Постраждалій надано медичну допомогу. Вона відмовилась від госпіталізації.

Мрочко додав, що на момент ворожої атаки жінка була у квартирі.