Суспільство

Окупанти вдарили по центру Херсона: є поранена

22 Грудня 2023 12:23
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херсон, обстріл

Російські загарбники вранці обстріляли центральний район Херсона, поранення отримала літня жінка, яка знаходилась у своїй квартирі.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

“Внаслідок обстрілу Центрального району Херсона з боку російських окупаційних військ поранення отримала жінка 85 років”.

За його словами, у жінки – контузія і вибухова травма. Постраждалій надано медичну допомогу. Вона відмовилась від госпіталізації.

Мрочко додав, що на момент ворожої атаки жінка була у квартирі.


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