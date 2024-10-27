Кримінал

Окупанти скинули на Харків КАБи, є постраждалі
27 Жовтня 2024 21:04
читать на русском →
обстріли, харків
Керована авіабомба росіян КАБ-250 з універсальним модулем планерування і корекції, що не здетонувала. Ілюстративне фото / Скріншот відео

У неділю ввечері російська авіація скинула на Харків чотири КАБи. Такі попередні дані надав міський голова Ігор Терехов.

“Було чотири удари по місту у трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському”, – написав він у Telegram.

Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється, додав Терехов.

Керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що профільні служби вже виїхали на огляд. “На цю хвилину викликів про постраждалих не надходили”, – повідомив він.

Пізніше Терехов уточнив, що у Салтівському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Жовтня 2024 21:04

Окупанти скинули на Харків КАБи, є постраждалі
27 Жовтня 2024 19:16

Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії
27 Жовтня 2024 17:19

Північних корейців везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами – ГУР
27 Жовтня 2024 16:52

Генштаб: На Курахівському напрямку відбито 19 атак ворога, на Покровському – 10
27 Жовтня 2024 14:49

Росіяни знищили зерносховище у Малинівці під Харковом
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки