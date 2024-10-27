Окупанти скинули на Харків КАБи, є постраждалі

У неділю ввечері російська авіація скинула на Харків чотири КАБи. Такі попередні дані надав міський голова Ігор Терехов.

“Було чотири удари по місту у трьох районах – Шевченківському, Київському та Салтівському”, – написав він у Telegram.

Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється, додав Терехов.

Керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що профільні служби вже виїхали на огляд. “На цю хвилину викликів про постраждалих не надходили”, – повідомив він.

Пізніше Терехов уточнив, що у Салтівському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.