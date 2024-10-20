Окупанти скинули КАБи на Харків, Дергачі і Солоніцевку: пошкоджені будинки

У суботу, 19 жовтня, о 23:54 внаслідок удару ворожого КАБу в місті Харків пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління в двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сьогодні о 05:20 у Дергачах відбувся удар ворожим КАБом. Пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхових будинків. Без постраждалих.

О 06:33 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Влучання ворожого КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.