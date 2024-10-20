Кримінал

Окупанти скинули КАБи на Харків, Дергачі і Солоніцевку: пошкоджені будинки
20 Жовтня 2024 08:55
читать на русском →
обстріли, харківська область
Наслідки обстрілів населених пунктів Харківщини 11 жовтня 2024. Архівне фото / Фото телеграм-канал @synegubov

У суботу, 19 жовтня, о 23:54 внаслідок удару ворожого КАБу в місті Харків пошкоджено приватний будинок, автомобіль та часткове скління в двох багатоповерхівках у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сьогодні о 05:20 у Дергачах відбувся удар ворожим КАБом. Пошкоджено приватний будинок, три багатоповерхових будинків. Без постраждалих. 

О 06:33 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Влучання ворожого КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила.


ТОП-новини
20 Жовтня 2024 14:18

Завдано удару по аеродрому та військовому заводу російських окупантів – Генштаб
20 Жовтня 2024 15:44

Politico: Росія має намір зірвати референдум щодо вступу Молдови в ЄС
20 Жовтня 2024 13:58

Bloomberg: Розпродаж України ганьбить Захід
20 Жовтня 2024 12:25

Reuters: Росіяни просуваються Україною найшвидшими темпами з березня 2022 року
20 Жовтня 2024 11:14

У застосунку «Дія» закрили послугу бронювання працівників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
усі думки