Новини

Окупанти посилили обстріл Херсонщини: атакували район Антонівського мосту

23 Червня 2023 12:06
16
читать на русском →
херсонщина, зсу, обстріли

Після удару по Чонгарському мосту, який знаходиться на адміністративному кордоні Херсонської області з анексованим Кримом, російська армія атакували район Антонівського мосту.

Про це пише ТСН, посилаючись на слова керівниці об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що росіяни посилили обстріли Херсонської області. Зокрема, правого берега Дніпра. Щодо Антонівського мосту, то цієї ночі окупанти вдарили в нетиповий спосіб.

“За ніч застосували тактичну авіацію. У дещо нетиповий спосіб вдарили в район Антонівського мосту. Там, де вони раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. Зараз така собі помста за Чонгар”, – розповіла Гуменюк.

За минулу добу зафіксували підвищення кількості обстрілів – до 91. Такого не було протягом останніх кількох днів. Своєю чергою контрбатарейна боротьба Сил оборони працює досить потужно. Гуменюк каже, що українські захисники переорієнтовують свої удари.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 13:46
17

Компанія Baykar отримала ліцензію на виробництво безпілотників в Україні
23 Червня 2023 13:59
21

Нетаньяху пояснив позицію Ізраїлю у питаннях військової допомоги Києву
23 Червня 2023 12:27
32

ГУР: Найбільше іноземних компонентів – у “кинжалах” та “іскандерах”
23 Червня 2023 11:42
78

В лавах ЗСУ спіймали ще одного “крота”
23 Червня 2023 11:40
28

Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки