Окупанти посилили обстріл Херсонщини: атакували район Антонівського мосту

Після удару по Чонгарському мосту, який знаходиться на адміністративному кордоні Херсонської області з анексованим Кримом, російська армія атакували район Антонівського мосту.

Про це пише ТСН, посилаючись на слова керівниці об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що росіяни посилили обстріли Херсонської області. Зокрема, правого берега Дніпра. Щодо Антонівського мосту, то цієї ночі окупанти вдарили в нетиповий спосіб.

“За ніч застосували тактичну авіацію. У дещо нетиповий спосіб вдарили в район Антонівського мосту. Там, де вони раніше не бомбардували, більше тяжіли до Бериславського району. Зараз така собі помста за Чонгар”, – розповіла Гуменюк.

За минулу добу зафіксували підвищення кількості обстрілів – до 91. Такого не було протягом останніх кількох днів. Своєю чергою контрбатарейна боротьба Сил оборони працює досить потужно. Гуменюк каже, що українські захисники переорієнтовують свої удари.