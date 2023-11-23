Суспільство

Окупанти обстрілюють Херсон

23 Листопада 2023 14:29
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херсон, обстріли

У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює місто з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це у Телеграмі повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко.

«У Херсоні лунають вибухи», – йдеться у повідомленні.


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