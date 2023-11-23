Окупанти обстрілюють Херсон

У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює місто з тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це у Телеграмі повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко.
«У Херсоні лунають вибухи», – йдеться у повідомленні.
У Херсоні лунають вибухи, ворог обстрілює місто з тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це у Телеграмі повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко.
«У Херсоні лунають вибухи», – йдеться у повідомленні.
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