Окупанти обстрілюють Херсон

У Херсоні лунають вибухи, військові РФ обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
У Херсоні лунають вибухи, військові РФ обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
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