Окупанти обстріляли село у Запорізькій області: двоє людей загинуло

Російські загарбники о першій половині дня 28 грудня з артилерії обстріляли берегову лінію річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району області, у результатіт чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

“Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району”.

За його словами, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох було поранено. Також вибуховою хвилею пошкоджено автівку.