Окупанти обстріляли Миколаїв: є загиблі

Армія РФ 11 квітня вдарила по Миколаїву, в результаті чого 2 людини загинули, 4 постраждали.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, Сили оборони півдня, Суспільне.Миколаїв.
“Внаслідок влучення в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало”.
О 12:05 повітряники повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях. Кореспонденти Суспільного написали про вибухи в Миколаєві.
Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті стався вибух.
“Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом”.