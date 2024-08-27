Суспільство

Окупанти атакували Запоріжжя 7 “Шахедами”: є загиблі, пошкоджені понад 30 будинків
27 Серпня 2024 10:25
читать на русском →
дрони, запоріжжя, ракетний удар
Наслідки удару / МВС

Армія рф вночі вдарили по Запоріжжю 7 “Шахедами”, внаслідок чого 2 людини загинули, 4 поранено, 2 будинки зруйновані, понад 30 пошкоджені.

Про це повідомляє МВС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міськради та в.о. міського голови Регіна Харченко у Telegram

“Росіяни вдарили сімома безпілотниками (попередньо, типу “Shahed”) по об’єктах цивільної інфраструктури регіону. Пошкоджені будинки, інфраструктурний об’єкт, транспортні засоби та гаражні приміщення”. 

В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко уточнила, що у місті зруйновані 2 приватних будинки, також пошкоджені 12 багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків у двох районах міста.

“На місцях розгорнуто намети міськради. Представники райадміністрацій фіксують інформацію про пошкоджене житло, консультують людей”, – повідомила Харченко. 

Нацполіція і голова ОВА Іван Федоров показали фото наслідків російських ударів по Запоріжжю.


Актуальне відео
ТОП-новини
27 Серпня 2024 10:53

Зеленський прокоментував нічний комбінований удар росіян по Україні 
27 Серпня 2024 10:25

Окупанти атакували Запоріжжя 7 “Шахедами”: є загиблі, пошкоджені понад 30 будинків
27 Серпня 2024 09:39

Окупанти атакували об’єкт інфраструктури на Харківщині: є поранені 
27 Серпня 2024 09:17

Сили ППО знищили близько 15 дронів і кілька ракет навколо Києва – КМВА
27 Серпня 2024 07:30

Армія рф атакувала Запоріжжя: є загиблий і поранені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки