Кримінал

Окупанти атакували Тернопіль дронами: є поранені та загиблі 
2 Грудня 2024 07:11
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на понеділок, 2 грудня, у Тернополі стався вибух через атаку ворожих дронів, що спричинило пожежу в житловому будинку. Є загиблі та важкопоранені.

Про це повідомляє Суспільне Тернопіль, міський голова Сергій Надал, Тернопільська ОВА.

Під час повітряної тривоги, оголошеної 2 грудня о 00:05, у місті пролунали вибухи. Міський голова Сергій Надал закликав громадян залишатися в укриттях.

Згодом Надал повідомив, що дрони знову атакували місто, внаслідок чого загорівся багатоквартирний будинок. Пожежа охопила верхні поверхи п’ятиповерхівки — п’ятий, частково четвертий і третій. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода підтвердив, що є жертви та поранені. За його словами, пожежу гасять, паралельно проводиться евакуація мешканців.

 “Після влучання ворожого БпЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п’ятому поверсі, а також частково третій і четвертий поверхи.
Є загиблі та важкопоранені. Лікарі докладають усіх зусиль, щоб врятувати постраждалих.
Готуємо місце для тимчасового проживання тернополян, чиї квартири постраждали”.


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