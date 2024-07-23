Окупанти атакували Сумщину ракетою та дронами

У ніч на 23 липня противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

Під ударом була Сумщина, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

“Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА “Shahed – 131/136”. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі”, – йдеться у повідомленні.

В той час в Сумській ОВА повідомили, що під ударом була критична інфраструктура Шосткинської громади. Наразі проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.