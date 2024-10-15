Кримінал

Окупанти атакували Нікопольщину: постраждала вагітна та дитина 
15 Жовтня 2024 19:24
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обстріл
Наслідки обстрілу / Дніпровська облрада

15 жовтня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого поранення отримали вагітна жінка й 4-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Сьогодні через ворожий обстріл постраждав 4-річний хлопчик та вагітна 27-річна жінка. Обох доставили у лікарню, надали усю необхідну медичну допомогу”, – написав він.

Загалом РФ здійснила близько десятка атак із застосуванням артилерії й дронів-камікадзе. Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах.

“Пошкоджені 6 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило підприємство, екскаватор, інфраструктуру, газогін та лінії електропередачі”, – поінформував посадовець.


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