Окупанти атакували Мирноград та Лиман на Донеччині: є загиблий, дев’ятеро поранені

Російські війська атакували ракетами населені пункти Мирноград і Лиман на Донеччині, одна людина загинула та щонайменше дев’ятеро поранено.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили 1 людину, поранили 6. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами», – написав Філашкін.
У Лимані, за його словами, відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і кав’ярню.
«Для росіян кожен українець — це мішень. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтесь!», – закликав він.