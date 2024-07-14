Кримінал

Окупанти атакували Мирноград та Лиман на Донеччині: є загиблий, дев’ятеро поранені
14 Липня 2024 19:22
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Російські війська атакували ракетами населені пункти Мирноград і Лиман на Донеччині, одна людина загинула та щонайменше дев’ятеро поранено.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки бомбардувань Мирнограду та Лиману / Фото телеграм-каналу @VadymFilashkin

«У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі та багатоповерхівці — вбили 1 людину, поранили 6. За попередньою інформацією, ще 2 людини перебувають під завалами», – написав Філашкін.

​​У Лимані, за його словами, відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і кав’ярню.

«Для росіян кожен українець — це мішень. Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтесь!», – закликав він.


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