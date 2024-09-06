Суспільство

Окупанти атакували Люботин на Харківщині: поранено троє жінок, пошкоджено будинки
6 Вересня 2024 09:17
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обстріл, Харківщина
Наслідки удару / Telegram

6 вересня, армія РФ вдарила по Люботину на Харківщині, в результаті чого було поранено трьох жінок, у тому числі 16-річну дівчину і пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо: ракетний удар, тип встановлюють”, – зазначив він.

За його словами, пошкоджено житлові будинки. 

Синєгубов інформує, що медики екстреної допомоги отримали три звернення: від 42-річної та 65-річної жінок та 16-річної дівчини. Всі відмовились від шпиталізації.


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