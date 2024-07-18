Суспільство

Окупанти атакували Куп’янщину: є загибла та двоє поранених
18 Липня 2024 09:24
обстріли, Харківщина
Ілюстративне фото / AP

18 липня окупанти ударили по Куп’янському району на Харківщині, у результаті чого загинула жінка, двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram 

“Близько 02:30 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо − КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років”.

За словами голови ОВА, у результаті російської атаки пошкоджено щонайменше 4 будинки.


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