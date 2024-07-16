Окупанти атакували Херсон

Російські окупаційні війська завдали 16 липня удару ракетою по Корабельному району Херсона, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram

“За попередньою інформацією, близько 11.00 армія РФ завдала по Корабельному району Херсона удар ракетою поки невстановленого типу.



Внаслідок цього пошкоджені складські приміщення, 3 приватних будинки, 1 багатоповерхівка.



Про поранених даних на цю годину (11.55 –ред.)немає. Інформація уточнюється”.