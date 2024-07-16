Суспільство

Окупанти атакували Херсон
16 Липня 2024 12:47
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Російські окупаційні війська завдали 16 липня удару ракетою по Корабельному району Херсона, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram

“За попередньою інформацією, близько 11.00 армія РФ завдала по Корабельному району Херсона удар ракетою поки невстановленого типу.

Внаслідок цього пошкоджені складські приміщення, 3 приватних будинки, 1 багатоповерхівка.

Про поранених даних на цю годину (11.55 –ред.)немає. Інформація уточнюється”.


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