Суспільство

Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви

4 Квітня 2024 07:11
харків, дрони
Наслідки атаки / Telegram

Росіяни атакували Харків Шахедами у ніч проти 4 квітня. 

Про це повідомляють Суспільне Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

“Вибух у Харкові”.

“Другий вибух у Харкові”.

 У проміжку між 1:03 та 1:07 стало відомо про 3 вибухи в місті.

О 1:08 Терехов повідомив, що “у Харкові чутно вибухи”.

“Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову”.

“Попередньо – удари “Шахедами” по житловим будинкам. Як по приватних, так і багатоквартирних”.

Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари.

За його словами, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові.

О 1:51 Суспільне повідомило про ще один вибух у Харкові.

“У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.

Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації”.

За інформацією Суспільного, в Харкові знову пролунали вибухи.

У коментарі Суспільному голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок влучання у панельну багатоповерхівку у Харкові четверо людей поранені, один загинув. Крім того, під плитою може перебувати людина.

За її словами, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 07:11

Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви
3 Квітня 2024 20:52

Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині
3 Квітня 2024 20:26

Міноборони створює Центральне управління захисту прав військовослужбовців
3 Квітня 2024 19:21

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати нашу оборону, – Генштаб
3 Квітня 2024 18:54

В Україні можуть переглянути тарифи на електроенергію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки