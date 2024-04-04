Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви

Росіяни атакували Харків Шахедами у ніч проти 4 квітня.

Про це повідомляють Суспільне Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

“Вибух у Харкові”.

“Другий вибух у Харкові”.

У проміжку між 1:03 та 1:07 стало відомо про 3 вибухи в місті.

О 1:08 Терехов повідомив, що “у Харкові чутно вибухи”.

“Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову”.

“Попередньо – удари “Шахедами” по житловим будинкам. Як по приватних, так і багатоквартирних”.

Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари.

За його словами, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові.

О 1:51 Суспільне повідомило про ще один вибух у Харкові.

“У одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи.

Також зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

За інформацією медиків екстреної допомоги, на цю хвилину дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації”.

За інформацією Суспільного, в Харкові знову пролунали вибухи.

У коментарі Суспільному голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник повідомила, що внаслідок влучання у панельну багатоповерхівку у Харкові четверо людей поранені, один загинув. Крім того, під плитою може перебувати людина.

За її словами, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа.