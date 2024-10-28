Окупанти атакували бригаду енергетиків у Дніпропетровській області

Армія РФ атакувала працівників ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено службовий автомобіль.

Про це 28 жовтня повідомила пресслужба ДТЕК.

“Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії”, – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики встигли сховатися, тому ніхто не постраждав.

Водночас унаслідок обстрілів суттєві пошкодження дістала робоча автівка.

“Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення”, – наголосили в ДТЕК.