Суспільство

Окупантам не до вподоби північнокорейські снаряди

9 Грудня 2023 20:52
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росія, зброя

Російські загарбники почали масово жалітись на снаряди, які їм постачає Північна Корея у зв’язку з систематичним розльотом по дальності під час ведення вогню.

Про це пишуть мілітарі-телеграм-канали.

Повідомляється, що за результатом перевірки 5-ти випадкових корейських зарядів NDT-3 з однаковим маркуванням з’ясувалося:

  • не завжди присутній дротик-розмішувач у гільзах
  • явні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю його згоряння
  • на деяких гільзах є сліди відкриття герметизуючих кришок
  • рівноважні зв’язки пороху у багатьох гільзах порушені.

Загарбники стверджують що через такі дефекти снаряди мають різну дальність польоту, що критично впливає на точність ведення вогню.


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