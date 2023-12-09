Окупантам не до вподоби північнокорейські снаряди

Російські загарбники почали масово жалітись на снаряди, які їм постачає Північна Корея у зв’язку з систематичним розльотом по дальності під час ведення вогню.

Про це пишуть мілітарі-телеграм-канали.

Повідомляється, що за результатом перевірки 5-ти випадкових корейських зарядів NDT-3 з однаковим маркуванням з’ясувалося:

не завжди присутній дротик-розмішувач у гільзах

явні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю його згоряння

на деяких гільзах є сліди відкриття герметизуючих кришок

рівноважні зв’язки пороху у багатьох гільзах порушені.

Загарбники стверджують що через такі дефекти снаряди мають різну дальність польоту, що критично впливає на точність ведення вогню.