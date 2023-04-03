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Оголошено імена чотирьох астронавтів для місії до Місяця

3 Квітня 2023 21:49
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Американська космічна агенція НАСА оголосила імена чотирьох астронавтів, які увійдуть до складу місії “Артеміда 2”. Вона вирушить до Місяця наступного року.

До складу місії увійшли американці Крістіна Кук, Віктор Гловер, Рейд Уайзмен та канадець Джеремі Хансен.

Астронавти стануть першими людьми, які здійснили політ поблизу Місяця за понад 50 років. Вони також будуть першими, хто здійснив політ на борту ракети нового покоління і космічної капсули “Оріон”. Екіпаж не приземлиться на Місяць, а здійснить обліт супутника Землі, перевіряючи працездатність “Оріона”.

Повідомлення НАСА привітав президент Сполучених Штатів Джо Байден. За його словами, відправлення астронавтів до Місяця надихне наступне покоління дослідників космосу.

Якщо місія “Артеміда 2” буде успішною, то США відправлять екіпаж на Місяць у 2025 році. У цьому випадку Крістіна Кук стане першою жінкою, яка побувала на поверхні супутника Землі.


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