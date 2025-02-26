Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок атаки дронів на Київщину

Унаслідок нічної російської атаки на Київську область 26 лютого одна людина загинула та двоє зазнали травм. Тіло загиблої знайдено на згарищі будинку.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

Під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку у Крюківщині рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Пожежа охопила будівлю площею 200 кв. м.

У Бучі 19-річна дівчина дістала травму голови, постраждалу госпіталізували. У 43-річного чоловіка – рана руки, без госпіталізації.

За попередньою інформацією, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражні приміщення, три автомобілі знищено та вісім пошкоджено.