Одна людина загинула через обстріл Курахового, нові жертви в Красногорівці

Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок обстрілу російськими військами Курахового на Донеччині 21 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з «Градів» – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік», – написав він у телеграмі.
За словами голови ОВА, ударом пошкоджений дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Він також повідомив про нові жертви у Мар’їнській громаді.
“Росіяни обстріляли Красногорівку з Градів та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення”, – написав Філашкін.
За його словами, пораненого доставлено в лікарню, де він отримує необхідну медичну допомогу.
Філашкін закликав «всіх, хто досі залишається на Донеччині», евакуюватися.