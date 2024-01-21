Кримінал

Одна людина загинула через обстріл Курахового, нові жертви в Красногорівці

21 Січня 2024 20:12
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донецька область

Одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок обстрілу російськими військами Курахового на Донеччині 21 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з «Градів» – поцілили у житлову забудову. На місці влучання загинув 31-річний чоловік», – написав він у телеграмі.

За словами голови ОВА, ударом пошкоджений дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Він також повідомив про нові жертви у Мар’їнській громаді.

“Росіяни обстріляли Красногорівку з Градів та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення”, – написав Філашкін.

За його словами, пораненого доставлено в лікарню, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Філашкін закликав «всіх, хто досі залишається на Донеччині», евакуюватися.


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