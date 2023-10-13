Політика

Очільник МЗС Італії прилетів до Ізраїлю

13 Жовтня 2023 14:11
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ізраїль, мзс, італія

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні у п’ятницю, 13 жовтня, прибув до Ізраїлю в рамках зусиль з уникнення ескалації війни, викликаної нападом ХАМАСу на Ізраїль.

Про це повідомляє ANSA.

На півдні Ізраїлю поблизу Сектору Гази, звідки в суботу була несподівана атака, Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.

У посольстві Італії в Тель-Авіві міністр закордонних справ зустрінеться з родичами трьох італо-ізраїльських громадян, які зникли безвісти і, як вважається, опинилися серед заручників ХАМАСу.

Як передає ANSA, за словами Таяні, пріоритетом для Італії є звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу.
“Вони не солдати, і саме тому важливо мати коридори. Ми зробимо все можливе, щоб врятувати цих невинних людей”, — сказав міністр.


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