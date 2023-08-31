Очільник Мінкульту Карандєєв їздить на незадекларованому авто й порушує правила, – ЗМІ

Ростислав Карандєєв, який зараз тимчасово виконує обов’язки міністра культури та інформаційної політики, керував автівкою у нетверезому стані, потрапляв у ДТП та неодноразово отримував штрафи. При цьому ані він, ані його дружина не є власниками жодних транспортних засобів.

Про це “Слідство.Інфо” повідомляє з посиланням на дані з Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС.

На Карандєєва було було відкрито два виконавчих провадження про стягування штрафу за порушення ПДР: у 2019 році і в серпні 2023-го, вже після призначення на посаду в.о. міністра культури.

“Це за паркування у невстановленому місці ніби”, – сказав чиновник журналістам. Карандєєв каже, що не сплатив штраф одразу, бо просто не встиг.

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками жодних транспортних засобів. В.о. міністра підтвердив журналістам, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві. За його словами, це авто їм з дружиною нібито подарували на весілля.

У липні 2012 року Ростислав Карандєєв, перебуваючи за кермом, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем. За це він отримав штраф у розмірі 340 гривень. Перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, нинішній очільник Мінкульту керував автівкою у нетверезому стані. Під час судового засідання посадовець не визнав себе винним, але суд за це правопорушення таки позбавив чоловіка водійських прав на рік.

Карандєєв не оскаржував рішення суду про позбавлення водійського посвідчення. Він не зміг чітко сказати журналістам, їздив чи не їздив у той період за кермом.

Карандєєв у розмові з журналістами сказав також, що не задекларував автівку, подаровану дружині її батьками на весілля у грудні 2019 року, тому що на момент початку користування транспортом “декларування припинилося”. До листопада 2020 року очільник Мінкульту їздив на іншому авто – Honda CRV 2004 року – та цей автомобіль, за словами посадовця, потрапив у ДТП і зазнав серйозних пошкоджень.

Журналісти перевірили декларацію Ростислава Карандєєва за 2019 рік і не знайшли там жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджену в ДТП “Хонду”. Конкретної відповіді, чому посадовець не задекларував транспорт, журналісти не почули.