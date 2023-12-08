Очільник Литви планує балотуватися на другий термін 

Чинний президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що балотуватиметься на другий термін на президентських виборах наступного року.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на LRT.

“Коли я вступив на посаду президента чотири з половиною роки тому, моєю головною метою було побудувати сильну, справедливу Литву, яка поважає своїх громадян і яку поважають громадяни. Литву, яка ділиться своїм процвітанням з усіма, в тому числі з тими, хто менш забезпечений”, – сказав Науседа.

“Я рішуче налаштований продовжувати розпочату нами роботу. Я буду балотуватися на президентських виборах у травні 2024 року, і я сподіваюся, що народ Литви надасть мені сильний мандат довіри, як це було в 2019 році”, – додав він.

Перед тим, як оголосити про своє рішення балотуватися, Науседа виступив з 30-хвилинною промовою в Президентському палаці, в якій розповів про досягнення країни з моменту свого вступу на посаду в 2019 році.

За час свого першого терміну Науседа запам’ятався вкрай жорстким критиком російського повномасштабного вторгнення в Україну.