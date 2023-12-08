Політика

Очільник Литви планує балотуватися на другий термін 

8 Грудня 2023 08:32
читать на русском →
Литва, вибори

Чинний президент Литви Гітанас Науседа оголосив, що балотуватиметься на другий термін на президентських виборах наступного року. 

Про це він сказав на пресконференції в четвер, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на LRT.

“Коли я вступив на посаду президента чотири з половиною роки тому, моєю головною метою було побудувати сильну, справедливу Литву, яка поважає своїх громадян і яку поважають громадяни. Литву, яка ділиться своїм процвітанням з усіма, в тому числі з тими, хто менш забезпечений”, – сказав Науседа.

“Я рішуче налаштований продовжувати розпочату нами роботу. Я буду балотуватися на президентських виборах у травні 2024 року, і я сподіваюся, що народ Литви надасть мені сильний мандат довіри, як це було в 2019 році”, – додав він.

Перед тим, як оголосити про своє рішення балотуватися, Науседа виступив з 30-хвилинною промовою в Президентському палаці, в якій розповів про досягнення країни з моменту свого вступу на посаду в 2019 році.

За час свого першого терміну Науседа запам’ятався вкрай жорстким критиком російського повномасштабного вторгнення в Україну. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 09:26

Ракетний удар по Харкову: пошкоджено будинки та авто, є постраждалі
8 Грудня 2023 07:48

Сили оборони збили 6 Шахедів цієї ночі
7 Грудня 2023 20:52

“Укрзалізниця” відправила першу партію з 23 вантажівок через кордон із Польщею
7 Грудня 2023 20:26

Сили оборони стримують ворога на сході: на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито понад 30 атак
7 Грудня 2023 19:52

Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки