Харків

Обстріли та пожежа: ситуація на Харківщині станом на 24 грудня

24 Грудня 2022 12:21
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харків, обстріли

Впродовж минулої доби окупанти продовжили обстрілювати цивільне населення міст та сіл прикордонних районів Харківщини. Продовжували гатити по населених пунктах біля лінії зіткнення.

Напередодні близько 18:00, ворожого обстрілу зазнали в селищі міського типу Дворічна, Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. На місці обстрілу спалахнула пожежа. Постраждалих не було, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Крім того, впродовж доби окупанти гатили із танків, артилерії та мінометів по районам населених пунктів: Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне. Наявної інформації про поранених цивільних осіб – не має.

«Сьогодні виповнюється рівно 10 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. Всі ці 10 місяців Харківщина героїчно протистоїть окупантам, щодня знищуючи живу силу і техніку ворога. Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та дають гідну відсіч агресору. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


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