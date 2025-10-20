Обстріли на Харківщині: загинула одна людина, серед поранених дитина

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення, серед них дитина. У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув 71-річний чоловік, поранення отримав 72-річний місцевий житель. У селі Орілька Лозівської громади травмована 42-річна жінка, а 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес.

За словами Синєгубова, противник активно застосовував різні види озброєння, зокрема чотири авіаційні керовані бомби, два безпілотники типу «Молнія» та ще два дрони невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру: у селі Орілька Лозівського району зруйновано приватний будинок, у Гороховатці Ізюмського району та Приморському Чугуївського району пошкоджено автомобілі, а в селищі Золочів Богодухівського району — адміністративну будівлю.